Diferents entitats impulsen una campanya per configurar els dispositius digitals en català

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Accent Obert i Softcatalà han impulsat la campanya Configura.cat, que anima a configurar els dispositius digitals en català, informen en un comunicat aquest dilluns després de presentar la iniciativa.
Aquesta campanya permet que qualsevol catalanoparlant, tant d'origen com nou, pugui "viure plenament en català", també en l'àmbit digital, ja que s'anima la ciutadania a catalanitzar els seus dispositius digitals com ara mòbils, ordinadors o tauletes.
L'objectiu és fomentar l'ús de la llengua catalana, a més d'"enviar un missatge a les empreses, plataformes tecnològiques o aplicacions sobre la voluntat d'ús del català" i, d'aquesta manera, poder arribar a totes les empreses que encara no ofereixen el català als usuaris.
Ha comptat amb el suport d'altres entitats de l'Aliança per la presència digital del català: Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Institut d'Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Associació de SEO en català i Webmàsters Independents en Català.
S'ha obert un web que incorpora videotutorials i instruccions "pas a pas" sobre com incorporar el català en els dispositius i aplicacions, i l'objectiu és no incloure el català com una llengua més, sinó que sigui la primera llengua.
NORMALITZACIÓ DIGITAL
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha destacat que si una persona pensa, parla i escriu en català també ha de "poder navegar i interactuar en l'entorn digital en català, sense restriccions o limitacions", i creu que és un exemple de normalització digital.
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha remarcat que aquesta campanya apel·la a la voluntat de "fer valer encara més els drets lingüístics dels catalanoparlants en un context que continua sent d'emergència lingüística".
El president d'Accent Obert, Genís Roca, ha dit que, tot i que plataformes com Google, Apple o Meta ja permeten configurar en català, una gran part de catalanoparlants encara no ho tenen activat, per la qual cosa "les empreses no perceben que hi hagi una comunitat digital viva que ho reclami".