Diferents entitats demanen a Balcells fer "marxa enrere" en el model de pediatria de l'atenció primària

Salut impulsarà 79 equipaments territorials i incorporarà un servei en el 061 per a l'atenció pediàtrica



BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

Una desena d'entitats socials i sindicats han instat el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, a fer "marxa enrere" en el nou model d'atenció pediàtrica de l'atenció primària, que inclou la posada en marxa l'any vinent d'un total de 79 equips territorials d'atenció pediàtrica (Etap) amb infermeres i metges pediatres, i que aposti per una atenció pediàtrica de proximitat.

Ho han explicat aquest dimarts en una roda de premsa les entitats Recuperem Pediatria al Turó de la Peira, COP La Canadenca, Casal Popular 3 Voltes Rebel, Comissió per la Sanitat Pública 100% del Vallès Occidental, Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i els sindicats CGT i Som Intersindical.

Respecte a l'anunci de Balcells que a partir de l'1 de juny els pares i professionals podran trucar al 061 per fer consultes no urgents de pediatria, la membre de Recuperem Pediatria al Turó de la Peira María del Mar Serrano ha advertit que "en cap moment l'atenció telefònica pot suplir un CAP de proximitat".

Així, han defensat que els menors i les seves famílies "han de rebre al CAP del seu barri o poble de manera accessible activitats preventives i de promoció de la salut i atenció als problemes de salut més freqüents i de caràcter urgent", i també hi han de tenir un metge i una infermera de referència, tot i que aquests professionals no siguin especialistes en pediatria.

"Volem una atenció amb perspectiva familiar i comunitària en el marc de l'equip d'atenció primària, coordinada amb altres agents locals de salut", han reclamat les entitats, i també han demanat informació i participació de les famílies en l'àmbit local i del centre per a la planificació, organització i avaluació dels serveis.

Per a les entitats, el model anunciat per Balcells "dinamita" l'atenció primària de la infància i han acusat el conseller de no tenir en compte l'opinió de les famílies.

El nou model d'atenció pediàtrica que preveu concentrar en fins a 79 Etap --actualment n'hi ha 25 a tot Catalunya amb aquest format-- per garantir l'equitat i que cadascun desplegarà potencialitats depenent de les necessitats del territori i treballarà en coordinació amb el seu hospital de referència.