Diego Perino, nou director del BSC AI Institute

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'especialista en xarxes de telecomunicacions, sistemes i intel·ligència artificial (IA) Diego Perino ha estat nomenat nou director del BSC AI Institute, informa el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) en un comunicat aquest dilluns.
El BSC AI Institute està concebut per accelerar el desenvolupament de solucions avançades d'IA dins un entorn de recerca multidisciplinària "en què la supercomputació i la IA convergeixen" en àrees com la biomedicina, el clima, l'enginyeria, l'arquitectura computacional i les humanitats; i compta amb 320 investigadors.
Perino aporta una "sòlida" trajectòria en recercq i desenvolupament en IA i xarxes de comunicacions: va ser director de Telefónica Research amb enfocament en IA, xarxes, seguretat i privacitat; i en la seva etapa a Meta es va centrar en IA responsable, models generatius avançats com LLaMA i productes d'IA Generativa com MetaAI.