El DIEC en línia incorpora les paraules 'jacuzzi', 'taitxí' o 'dana'

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha actualitzat el Diccionari de la llengua catalana de l'IEC (DIEC) amb 117 articles i 258 modificacions o ampliacions, el 2025, amb un total de 375 novetats, entre les quals hi ha la incorporació de les paraules 'jacuzzi', 'taitxí', 'dana', 'caputxino' o 'sushi'.
Quant a les 258 modificacions, inclouen addicions i esmenes de qualsevol informació d'entrada del diccionari --la categoria gramatical, els exemples o la informació morfològica--, com ara la definició de 'sensibilitzar', que s'amplia per incloure l'accepció de "fer que (algú) prengui consciència d'una qüestió problemàtica i se'n preocupi", informa el DIEC en un comunicat aquest dijous després de l'acte de presentació de les novetats.
Altres exemples de paraules que el DIEC ha incorporat són 'procrastinar', 'autoajuda', 'rumorologia', 'preqüela', 'manga', 'aiguagim', 'wok', 'mozzarella', 'búfala', 'falàfel' o 'feta'.
En l'àmbit tecnològic, el verb 'migrar' incorpora l'acció de traspassar (dades) d'un sistema informàtic a un altre mentre que 'núvol' al·ludeix al conjunt de recursos i serveis d'emmagatzematge de dades que un proveïdor posa a disposició dels usuaris a través d'internet.
També s'incorpora al DIEC la locució 'gola de llop' per descriure un lloc o situació de gran perill, l'expressió 'llop amb pell d'ovella' per parlar d'una persona que, sota una falsa aparença de bondat, és poc de fiar o s'amplia la definició de 'pop', per anomenar la persona que té tendència a toquejar els altres fins al punt de resultar molesta.