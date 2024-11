El diccionari de l'IEC incorpora 87 articles i en modifica 289 com 'cònjuge' i 'manter'

Afegeix termes com 'batucada', 'gintònic' i 'kebab'

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha actualitzat el 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC), amb 87 articles nous, entre ells 'batucada', 'gintònic', 'kebab' i 'paparazzi', i 289 ampliacions i modificacions el 2024, en termes com 'cònjuge' i 'manter'.

Entre les paraules que s'han incorporat figuren 'autocaravana', 'batucada', 'blíster', 'càtering', 'criptogínia', 'datàfon', 'esnifar', 'gintònic', 'gorro', 'kebab', 'led', 'mediàtic', 'mono', 'pàdel', 'paparazzi', 'porexpan', 'tiramisú', 'xapata' i 'xistorra', ha informat l'IEC aquest dimecres en un comunicat.

Per aconseguir que tots els parlants se sentin representats en l'estàndard i complir amb l'objectiu de continuar reforçant la unitat de la llengua, s'han afegit variants territorials, moltes de gran abast geogràfic, com 'bresquiller', 'forfoll', 'lleute', 'pataca', 'giratori', 'juguera', 'clòtxina', 'anou', 'llucet' i 'renyó'.

Durant aquest any també s'han ampliat o modificat 289 articles, que inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l'entrada de diccionari.

La definició d''ecològic' s'ha ampliat per recollir el significat que "té un impacte negatiu molt baix o nul sobre el medi ambient" i ha afegit "que usa només productes orgànics" i "no conté additius alimentaris considerats nocius per a la salut o el medi ambient".

'TAULETA TÀCTIL'

En l'entrada 'clicar' s'hi afegeix la versió tàctil "sobre un element de la pantalla", el verb 'descarregar' incorpora "baixar un vídeo o una imatge", s'afegeix 'tauleta tàctil' amb el significat d'"aparell electrònic portàtil dotat d'una pantalla tàctil que n'ocupa tota la superfície" i s'amplia la de 'vibrador' com a "aparell dotat d'un moviment vibratori, usat per a l'estimulació sexual".

Per actualitzar totes les obres normatives, s'han actualitzat les entrades dels verbs 'telefonar' i 'trucar', que el DIEC no recollia com a valor transitiu, a diferència del 'Diccionari essencial de la llengua catalana' i la 'Gramàtica de la llengua catalana'.

Un altre dels articles modificats és 'malla' que inclourà "pantalons de teixit elàstic que s'ajusten a les cames", i en 'mundial' s'afegeix el campionat esportiu amb representants de tots els països del món.

'MARIDAR'

L'IEC ha ampliat la definició de 'maridar' per incorporar l'accepció de "combinar d'una manera harmònica una beguda amb un menjar", i s'ha canviat la de 'cònjuge', en lloc de limitar el significat a 'marit i dona' el DIEC parla de "persona casada en relació amb la seva parella".

La paraula 'manter' incorpora l'accepció de "persona que ven sense llicència i a baix preu productes, sovint imitacions o falsificacions, que exposa a la via pública sobre una peça de roba estesa a terra".

El DIEC també ha incorporat locucions com 'fer cosa', 'per defecte', 'venir al cas' i 'dormir el so dels justos'.