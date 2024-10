BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La dibuixant Yumiko Igarashi participarà en el 30è Manga Barcelona, que se celebra del 5 al 8 de desembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ha informat la Federació d'Institucions Professionals del Còmic (Ficomic) en un comunicat d'aquest divendres.

Està considerada com "una de les dibuixants més importants de la història del manga femení", conegut com 'Shojo', per obres com 'Candy Candy' o 'Georgie!', publicant tant en revistes infantils com per a dones adultes.

Després de 55 anys des del seu debut el 1968 amb 'Shiroi same no iru shima', Igarashi continua en actiu, per exemple amb l'anunci de la serialització d''Electra!' el 2020, i en el Manga Barcelona durà a terme diferents activitats durant els quatre dies de l'esdeveniment.