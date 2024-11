Díaz defensa que el feminisme guanya drets i "no competeix amb ningú"

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha defensat en el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones que el feminisme és un moviment que guanya drets per als homes i per a les dones i que "no competeix amb ningú".

Ho ha dit aquest dilluns durant l'obertura del 44è Congrés Confederal de la UGT, que se celebra a Barcelona fins dimecres, i en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat.

"Més recursos públics, més pressupostos públics, més compromís, més drets i més serveis públics perquè per fi algun dia puguem dir que ni un pas enrere i que no haguem de tornar a dir que hem mort a mans de la violència masclista", ha defensat.