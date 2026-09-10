3 manifestants detinguts i 7 investigats en les concentracions contràries al Fossar

David Zorrakino - Europa Press
Els Mossos han carregat per evitar que els dos grups coincidissin
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda a 3 manifestants que participaven en concentracions de signe contrari al Fossar de les Moreres, a Barcelona, i n'investiguen a 7 per presumptes delictes de desordres públics, ha informat el cos policial en un comunicat.
Al passeig del Born s'han concentrat manifestants antifeixistes per protestar contra la presència de simpatitzants i de la presidenta d'AC, Sílvia Orriols, al Fossar de les Moreres la vigília de la Diada.
Els Mossos han desplegat des de primera hora d'aquesta tarda un dispositiu policial per garantir la seguretat de les dues concentracions antagòniques amb l'objectiu d'evitar que es produïssin incidents entre les dues parts.
PINTURA I POLS DE COLORS
Cap a les 17 hores s'ha identificat dues dones en una terrassa de la Catedral del Mar amb dues maletes, una de les quals contenia un extintor amb pintura preparada presumptament per fer llançaments.
La policia ha neutralitzat aquesta possible acció i investiga totes dues com a presumptes autores d'un delicte de desordres públics.
Cap a les 18 hores, dins del Fossar, un grup de 5 joves ha tirat pols de colors contra els simpatitzants d'AC, una acció per la qual han estat identificats i han quedat investigats per un presumpte delicte de desordres públics.
Més tard, els concentrats a l'exterior del Fossar han intentat accedir a la plaça actuant "amb força" per trencar la línia policial, per la qual cosa els mossos han fet ús de la defensa per evitar que tots dos grups coincidissin i evitar possibles enfrontaments entre ells, i la situació ha quedat normalitzada cap a les 20 hores.