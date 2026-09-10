Publicat 10/09/2026 20:11

Els Mossos carreguen contra manifestants antifeixistes a la sortida d'Orriols del Fossar

La diputada d'Aliança Catalana, Silvia Orriols, durant un acte organitzat per Aliança Catalana (AC) amb motiu de la Diada, en el Fossar de les Moreres, a 10 de setembre de 2026, a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants antifeixistes a la sortida de la líder d'AC, Sílvia Orriols, del Fossar de les Moreres.

La policia, que ha escortat Orriols en la seva sortida del Fossar pel Pla de Palau, ha hagut d'obrir pas a la seva comitiva entre els grups de manifestants que allà es trobaven.

Durant la sortida, els manifestants han llançat objectes a Orriols, a qui la seva escorta ha protegit amb uns paraigües negres grans, i la policia ha blindat la zona on es troba el seu mitjà de transport i diversos autocars de simpatitzants d'AC.

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