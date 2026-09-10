David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants antifeixistes a la sortida de la líder d'AC, Sílvia Orriols, del Fossar de les Moreres.
La policia, que ha escortat Orriols en la seva sortida del Fossar pel Pla de Palau, ha hagut d'obrir pas a la seva comitiva entre els grups de manifestants que allà es trobaven.
Durant la sortida, els manifestants han llançat objectes a Orriols, a qui la seva escorta ha protegit amb uns paraigües negres grans, i la policia ha blindat la zona on es troba el seu mitjà de transport i diversos autocars de simpatitzants d'AC.