Un 98,4% dels vehicles previstos ja han sortit de l'àrea de Barcelona fins a les 15 hores

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Un 98,4% dels vehicles previstos en l'operació sortida per la Diada de Catalunya, un total de 541.000 sobre la previsió de 550.000, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 10.00 hores d'aquest dijous i les 15.00 hores d'aquest divendres.
S'han registrat 3 víctimes mortals en les primeres hores de l'operació especial, dos motoristes i l'ocupant d'un vehicle lleuger, ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Per això, ha cridat a "la màxima prudència" i ha detallat que mantindrà durant tot el cap de setmana els controls específics de motocicletes que ja estaven previstos.