'El día del Watusi' triomfa en els Premis de la Crítica de teatre amb sis guardons

El musical 'Ànima' guanya quatre premis

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

El muntatge teatral 'El día del Watusi', de Los Montoya, Teatre Lliure i Festival Grec, ha triomfat en els 27 Premis de la Crítica d'Arts Escèniques en aconseguir els sis guardons als quals optava, en una gala celebrada aquest dilluns en el Teatre Romea de Barcelona.

El musical 'Ànima', producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha guanyat quatre, entre ells el de millor espectacle musical, i 'Cèlula #5: La Quijá', de Paloma Muñoz, s'ha portat tres, entre ells el de millor espectacle nacional de dansa, ha informat l'organització en un comunicat.

'El día del Watusi' ha guanyat els premis de millor espectacle; Iván Morales ha aconseguit un doblet en direcció i adaptació/dramatúrgia; i Enric Auquer, Raquel Ferri i Guillem Balart han guanyat les categories interpretatives.

Àgata Roca ha rebut el d'interpretació femenina per 'L'imperatiu categòric', obra que també ha aconseguit el guardó de millor text per a Victoria Szpunberg i el de millor espai escènic per a Judit Colomer.

Com a millor espectacle internacional, els Premis de la Crítica han reconegut a 'Qui som?' de Baró d'evel; en el de noves tendències a 'Thauma (un poema escènic); en petit format a 'Pura passió', de Teatre Akadèmia, Temporada Alta i Cassandra Projectes Artístics, un muntatge que ha aconseguit també el de millor il·luminació per Cube.bz.

El premi a eines digitals ha estat per a Francesc Isern per 'Tots ocells'; el d'espai sonor per a Rebecca Praga i Uriel Ireland per 'La luz de un lago' i la interpretació revelació per a Miriam Moukhles per 'Anna Karènina', 'Nodi: de gossos i malditos' i 'Tots ocells'.

MUSICALS

'Ànima' ha rebut quatre guardons: el de millor espectacle musical, música original/adaptada per a Adrià Barbosa i Abel Garriga; actriu de musical per a Paula Malia i vestuari per a Oriol Burés; mentre que Roc Bernadí ha guanyat el de millor actor de musical per 'El dia de la marmota'.

En l'apartat de dansa, 'Cèl·lula #5: La Quijá' s'ha portat el de millor espectacle, juntament amb els premis als seus ballarins Blanca Tolsà i Alejandro Fuster, i el millor espectacle internacional l'ha rebut 'Corps Extrêmes', de Rachid Ouramdane i la Compagnie de Chaillot.

En la categoria de circ, els Premis de la Crítica han reconegut a 'Ákri', de Manel Rosés Moretó, com a espectacle nacional i a 'Extrêmités' de Cirque Inextrémiste l'internacional, i en la categoria familiar ha estat 'Matres', de la companyia Campi qui Pugui, i en la d'arts de carrer ha estat per a la proposta de Marc Salicrú 'Teatre de Campanya. Interferència 01'.

Els guardons també han lliurat el Premi Gonzalo Pérez de Olaguer al director de Temporada Alta, Salvador Sunyer; el Maria José Ragué a Ada Vilaró per Escena Poblenou; el Sala Joan-Anton Benach al Heartbreak Hotel i el premi especial a la companyia Dagoll Dagom, que representa les seves últimes funcions de 'Mar i Cel' fins al juliol.