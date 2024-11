La DGT limita la circulació de camions amb origen i destinació a València i àrea metropolitana a la nit

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La DGT ha limitat la circulació de camions de 22.00 a 07.00 hores per a vehicles amb origen i destinació a València i àrea metropolitana de la ciutat, de dilluns a divendres, excepte festius, als vehicles o conjunts de vehicles de mercaderies (carregats o no) de més de 7.500 quilograms de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima de conjunt (MMC).

Els camions no podran circular durant el dia per l'A-3 en el punt kilomètric 339 (Riba-Vermella) sentit València fins al punt kilomètric 352, per la V-30 en el punt kilomètric 0 (Port de València) fins al punt kilomètric 16 en tots dos sentits, per la V-31 en el punt kilomètric 0 (Silla) fins al punt kilomètric 13 de València en tots dos sentits, per l'A-7 (Picassent) en el punt kilomètric 355 fins al punt kilomètric 337 de Riba-Vermella, sentit Barcelona.

Aquestes restriccions començaran a les 00.00 hores del dilluns, 4 de novembre i es mantindran fins a tenir disponible el desviament provisional de tres carrils de l'A-7 en la connexió amb l'autovia A-3 (bypass de València) en el qual ja està actuant el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible.

CORREDOR DEL MEDITERRANI

Per als viatges de llarg recorregut, la DGT ha elaborat una sèrie d'itineraris alternatius. A l'eix nord-sud: les Comunitats d'Aragó i Catalunya per l'AP-2 / A-2 direcció Madrid. La prohibició de pas per AP-7 s'estableix a la població de Sagunt amb desviament per l'A-23 (Saragossa). A les Comunitats de Madrid A-3 i Castella-la Manxa per A-31 / A-30 Albacete-Alacant-Múrcia i Almeria.

En el cas de l'eix sud-nord, les Comunitats d'Andalusia i Regió de Múrcia per AP-7 / A-7, A- 31 Albacete i A-3 Madrid. La prohibició de pas per l'AP-7 es fa a la població de Picassent amb desviament per l'A-7. Les Comunitats de Madrid, Castella-la Manxa, Aragó i Catalunya per l'A-2 / AP-2.

Finalment, la DGT agraeix als ciutadans la crida que se'ls va fer perquè no es desplacessin a la província de València durant el pont. Les intensitats mitjanes diàries durant aquests dies han reflectit una reducció dels desplaçaments del cinquanta per cent.

Per als propers dies, que no es preveuen fàcils quant a mobilitat, es recomana als ciutadans de la província de València fer servir el transport públic, vehicles compartits i teletreball en aquells casos que sigui possible, perquè la mobilitat dels serveis d'emergència i provisió de béns de primera necessitat sigui com més fluït millor.