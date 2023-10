Deu obres arquitectòniques a Catalunya estan nominades al Premi Mies van der Rohe 2024

Ara el jurat seleccionarà 40 projectes finalistes



Un total de 10 obres arquitectòniques situades a Catalunya figuren entre les 362 obres de 38 països europeus nominats al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premis Mies van der Rohe (EUmies Awards) 2024, que organitza la Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe, informen en un comunicat aquest divendres.

Entre els nominats figuren projectes construïts a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de l'estudi Bailorull; a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), de TDB Arquitectura; a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), de Maio; a Gavà (Barcelona), d'Harquitectes, i a Reus (Tarragona), obra de Josep Ferrando Architecture i Gallego Arquitectura.

Les cinc obres arquitectòniques nominades restants estan a Barcelona ciutat i són dels estudis Arquitectura-G; Office for Strategic Spaces (OSS); OAB Office of Architecture in Barcelona; BAAS Arquitectura i de Summa Arquitectura.

Els EUmies Awards van iniciar la seva 18 edició el maig de 2023, amb una xarxa de nominadors experts i les associacions d'arquitectura de tota Europa que van proposar aquests 362 projectes a ser considerats pel jurat.

Ara, el jurat seleccionarà 40 projectes dels 362 nominats i després visitarà els finalistes, una oportunitat per parlar amb els arquitectes, els seus equips, els clients i promotors del projecte i aquelles persones sobre les quals les obres tenen repercussió.