Deu detinguts a Barcelona per presumptament vendre preservatius falsificats a prostitutes

També distribuïen medicaments contra la disfunció erèctil sense control mèdic

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a la província de Barcelona 10 persones que presumptament formaven part d'un grup dedicat a vendre preservatius falsificats, que presentaven deficiències i no garantien cap protecció, i medicaments contra la disfunció erèctil sense control mèdic, que principalment oferien a prostitutes a través d'aplicacions de missatgeria.

El cos policial ha explicat en un comunicat aquest dimecres que els productes no passaven cap control mèdic ni en la fabricació ni en la prescripció, i la policia els considera "un grup criminal molt hermètic, professionalitzat i especialitzat" en què els seus principals investigats viuen a Badalona i a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Aconseguien el contacte de les dones a través de portals en què s'anunciaven com a prostitutes i en escorcollar els seus habitatges la policia ha confiscat 20.000 preservatius de diferents marques, milers de medicaments contra la disfunció erèctil i més de 15.500 euros.

Els preservatius no complien amb els requisits per a ser comercialitzats a Espanya i, per tant, "no es podia assegurar que oferissin un nivell de protecció adequat".

La investigació va començar amb la queixa d'una clienta quan va detectar la "mala qualitat" dels preservatius que havia encarregat, i l'empresa de paqueteria que els hi havia enviat va avisar la policia.

En detectar l'engany, l'empresa distribuïdora va assegurar a la Policia Nacional que els preservatius eren "una clara falsificació", en què la data de caducitat no es corresponia amb el número de lot, i els condons també tenien vores deficients i estaven etiquetats amb una tipografia que no és la que fa servir la marca original.