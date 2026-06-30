3 detinguts a Vilanova del Camí (Barcelona) per tràfic de drogues

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van desarticular el passat 23 de juny una xarxa criminal formada per 2 homes i una dona que presumptament traficaven drogues des de 2 domicilis de Vilanova del Camí (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
A mitjans de novembre del 2025, la policia catalana va tenir constància de la possible existència d'un punt de venda de drogues, principalment cocaïna, i després de comprovar que els compradors hi anaven de nit i que efectivament venien aquestes substàncies, el passat 23 de juny es va practicar una entrada i escorcoll als dos domicilis.
A l'interior es van localitzar 4 armes de foc, sis navalles, set matxets i una espasa, per la qual cosa tots tres van ser detinguts i van passar a disposició judicial el 25 de juny.