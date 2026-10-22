Detinguts a Vidreres un home i una dona per presumpte robatori en un cotxe a Lloret (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Vidreres una dona de 44 anys i un home de 43 per presumptament robar a l'interior d'un vehicle a Lloret de Mar (Girona).
La detenció es va fer cap a les 13.00 hores en un control preventiu a la C-63 prop de Vidreres, quan tots dos van ser identificats i la dona intentava amagar un ordinador portàtil a la butxaca posterior del seient, informa la policia catalana en un comunicat.
A més a més, tenia pendent una ordre de detenció vigent per un robatori amb força, a banda de diversos antecedents per delictes de robatori a l'interior de vehicle.
En l'escorcoll els agents van trobar dues maletes, dues motxilles i diverses targetes de crèdit al maleter, i al costat del seient de la dona un cúter, unes tisores i una llanterna.
Els Mossos van contactar amb els propietaris dels objectes i van confirmar que eren les seves pertinences, per la qual cosa tots dos van ser detinguts i van passar a disposició judicial aquest dimecres.