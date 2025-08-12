6 detinguts a Valls (Tarragona) per furtar 847 quilos de cablejat fent-se passar per operaris

TARRAGONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Valls (Tarragona) a 6 homes d'entre 25 i 50 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt per sostreure aproximadament 847 quilos de cablejat telefònic valorats en 4.730 euros, informa el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Els fets van ocórrer sobre les 15.30 hores del divendres 8 d'agost, quan una patrulla que circulava per la C-37 va detectar al barri dels Clols a un grup d'operaris que aparentment realitzaven tasques de reparació del cablejat telefònic.
Quan els agents es van apropar per fer les comprovacions oportunes van veure que dues d'ells estaven dins d'una arqueta subterrània tallant cables i, en ser preguntats per l'empresa per la qual treballaven, van reconèixer que no eren operaris de cap companyia i que tallaven els cables per vendre'ls.
Els Mossos els van identificar i van registrar, localitzant 2.535 euros en metàl·lic, a més de 121 peces de cable telefònic a les dues furgonetes en les quals es desplaçaven i una àmplia bateria d'eines.
Per tot això, van procedir a la seva detenció com a presumptes autors d'un delicte de furt pel qual van ser posats a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls (Tarragona) el dissabte.