Detinguts tres multireincidents a Badalona (Barcelona) per robar el mòbil a una noia

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Badalona (Barcelona) tres joves multireincidents d'entre 21 i 26 anys per presumptament robar el mòbil a una noia amb una estrebada des d'una moto mentre ella esperava l'autobús, informen en un comunicat aquest divendres.
Gràcies a la geolocalització del mòbil, els agents i la víctima van localitzar el presumpte autor amb dues persones més i van aconseguir recuperar el telèfon, a més de dos dispositius més que constaven com a robats.
Entre tots tres acumulaven 71 antecedents policials i les detencions es van produir dins un dispositiu Kanpai juntament amb la Guàrdia Urbana de Badalona i la Policia Nacional.
Dins aquest operatiu també es van intervenir 4 patinets elèctrics per no tenir la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinència d'haixix i marihuana, si bé la Policia Nacional va detenir una persona per estrangeria.
El balanç del Kanpai es va saldar amb 18 persones identificades sense patinets i 7 amb patinets, amb un total de 115 antecedents comptant els dels tres detinguts.