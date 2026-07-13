Detinguts tres menors per un robatori amb violència a l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el passat 2 i 6 de juliol tres menors per presumptament cometre un robatori amb violència a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Els fets es van produir el 29 de juny, quan els tres presumptes lladres es van acostar per darrere a la víctima per prendre-li el telèfon mòbil, a més de treure una arma blanca i provocar-li lesions.
En la investigació, gràcies al fet que una familiar tenia accés a la geolocalització del telèfon, els agents van trobar el dispositiu, que en aquell moment tenia una persona que va explicar que un tercer l'hi havia donat perquè el vengués.
Els tres menors van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori violent i un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
Els arrestats van passar a disposició de la Fiscalia de Menors en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).