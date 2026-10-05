Detinguts tres joves de Sant Jaume dels Domenys pel robatori de quatre motos

TARRAGONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vilafranca del Penedès (Barcelona) han detingut a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) tres joves de 21, 22 i 19 anys com a presumptes autors de quatre delictes de robatori o furt d'ús de vehicle.
Els fets van passar el 28 de setembre a la tarda, quan els investigadors van tenir constància del robatori de quatre motos de gran cilindrada a diferents punts de Vilafranca.
Els presumptes lladres les van traslladar dins d'una furgoneta, però el GPS d'una de les motocicletes va permetre als investigadors seguir-ne el recorregut fins al Papiolet, al municipi de Sant Jaume dels Domenys.
La senyal del GPS va portar els policies fins a uns trasters de lloguer on havien amagat les motos robades i hi van interceptar tres joves quan se n'anaven.
En la comprovació documental es va determinar que totes havien estat robades poc abans i es va localitzar una cinquena motocicleta amb el número de bastidor alterat.