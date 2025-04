Detinguts tres joves en un control de trànsit a Figueres (Girona) per diverses ordres de detenció

GIRONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 d'abril a Figueres (Girona) tres joves, dos de 20 anys i un de 30, per diverses ordres de detenció pendents; a més a més, un d'ells va ser detingut per conduir sense haver obtingut mai el permís i per falsificació documental, segons han informat en un comunicat aquest dijous.

Cap a les 4.30 hores del mateix dia, els Mossos van aturar un vehicle amb quatre ocupants; el conductor va ensenyar el permís de conduir, els agents van identificar que era fals i van comprovar que li constaven quatre ordres de detenció judicials pendents per robatoris amb força emeses per jutjats de Madrid, Sevilla i Burgos.

També se'l va detenir per conduir sense haver obtingut mai el permís i per falsificació del document públic per mostrar-ne un de fals a la policia.

A més a més, dos dels acompanyants tenien vigents unes ordres de detenció policials emeses per la unitat d'investigació de Rubí (Barcelona); concretament van cometre junts un robatori amb força a l'octubre i un d'ells també al setembre, tots dos localitzats a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el mateix dia de la detenció.