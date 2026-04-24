Detinguts tres homes a Vila-seca per sostreure combustible a autobusos

TARRAGONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou i Vila-seca (Tarragona) han detingut aquest divendres a la matinada tres homes, de 37, 43 i 46 anys, per sostreure combustible a autobusos, informen en un comunicat.
Han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa per actes preparatoris, i els homes de 43 i 46 anys també ho han estat per un delicte d'usurpació de l'estat civil; a més, el de 43 anys ha quedat detingut per tenir vigent una ordre de detenció i el de 46 per conduir sense permís.
A l'abril es va tenir constància de diversos robatoris amb força de combustible d'autobusos aparcats en un descampat del polígon industrial Alba de Vila-seca, amb 14 vehicles afectats; i després de diverses gestions policials, els agents van identificar el vehicle presumptament utilitzat, a més de la identitat d'un implicat.
Aquest divendres cap a les 01.00 hores, una dotació de paisà ha localitzat el vehicle circulant molt a prop de la zona dels robatoris, els agents han identificat les tres persones i han constatat que el conductor --de 46 anys-- tenia 23 antecedents, el copilot --de 43 anys-- 51 antecedents i el tercer --de 37 anys-- 24.
S'ha sabut que el conductor i el copilot van facilitar identitats falses; s'ha trobat una garrafa amb restes de combustible, i també un accessori per transvasar líquids, eines i una arma blanca; i es preveu que els detinguts passin dissabte o diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.