Detinguts tres homes per agressió sexual a menors a Girona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada a Girona tres homes com a presumptes autors de diversos delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys.
Dels tres detinguts, de 31, 44 i 46 anys, un ha entrat a presó provisional i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs, segons ha avançat 3Cat i confirmen fonts del cos policial a Europa Press.
Les detencions tenen lloc després de dues més a finals de maig també a Girona en relació amb el mateix cas i que van acabar amb l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts com a presumptes autors de delictes d'agressió sexual a menors i inducció a la prostitució.