Detinguts tres homes per 10 robatoris amb el mètode 'punxa rodes' a turistes a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes, d'entre 43 i 49 anys, per almenys 10 robatoris al centre de Barcelona entre el 9 d'agost i el 25 de setembre, fent ús del mètode 'punxa rodes', consistent a punxar intencionadament les rodes dels vehicles per després oferir ajuda al conductor, moment en el qual aprofiten per sostreure objectes de l'interior dels vehicles.
Els membres del grup investigat havien sostret un botí de bosses de mà, aparells electrònics, documentació i targetes de crèdit per valor del 40.000 euros, principalment a turistes d'origen asiàtic, informen els Mossos en un comunicat aquest diumenge.
El passat 26 de novembre els investigadors van realitzar un operatiu específic en el qual van dur a terme les detencions als districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, intervenint també dues motocicletes que utilitzaven per cometre els robatoris.
Els detinguts acumulen 104 detencions i van passar a disposició judicial el 27 de novembre acusats de delictes de dany i furt a l'interior dels vehicles i pertinença a grup criminal.
En aquest tipus de delictes els autors actuen de forma coordinada i utilitzen motocicletes o ciclomotors per identificar a les víctimes, cometre el fet delictiu i garantir la fugida.