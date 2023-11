Detinguts tres homes d'un presumpte grup que assaltava pisos a Lleida, Tarragona i Barcelona

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 32 i 40 anys a Lleida i Girona que presumptament pertanyien a un grup criminal dedicat a assaltar pisos per la força a Lleida, Tarragona i Barcelona.

Els presumptes lladres actuaven al matí o al migdia i, després d'assegurar-se que no hi havia ningú als domicilis, feien servir la tècnica del 'bumping' per accedir al portal de l'edifici sense fer malbé el pany, explica la policia catalana aquest dijous en un comunicat.

Mentre un dels suposats lladres vigilava l'entrada, un altre passava per les diferents plantes per buscar una porta vulnerable, i un cop a l'interior del domicili robava joies, diners en efectiu, rellotges o petits aparells electrònics i els venien a botigues de segona mà i de compravenda d'or.

Els Mossos relacionen els detinguts amb nou robatoris entre el 3 de juny i el 18 de setembre, tres a Lleida, dos a Balaguer, un a Almacelles (Lleida), un a Valls, un a Tortosa (Tarragona) i un altre a Berga (Barcelona).

Dilluns van detenir a Lleida dos dels presumptes lladres, posats en llibertat després de declarar a comissaria el mateix dia, i dimarts van detenir el tercer a Girona, que passarà a disposició judicial aquest dijous.