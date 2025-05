Detinguts tres falsos mecànics per intentar estafar un home gran a Castelldefels

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia de 21 maig tres homes --de 32, 35 i 43 anys-- que van intentar estafar un home gran fent-se passar per mecànics, informa la policia catalana en un comunicat.

Els agents van observar els tres detinguts i un ciutadà reparant suposadament la roda d'un vehicle, i en seguir-los, van identificar que es dirigien a una entitat bancària perquè el ciutadà tragués diners i pagués les despeses del suposat arranjament.

El ciutadà va explicar que, mentre circulava amb el seu cotxe, els presumptes autors el van avisar que tenia una roda punxada, li van mostrar una targeta fent-se passar per mecànics, i li van proposar arreglar-la per 1.165 euros en efectiu; a més, un altre ciutadà també havia denunciat per telèfon uns fets idèntics minuts abans.