3 detinguts a Terrassa després d'un presumpte robatori violent amb arma de foc

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones a Terrassa (Barcelona) després d'un presumpte robatori violent en el qual es van sentir dos trets d'arma de foc, han informat fonts policials a Europa Press aquest dimarts.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets es van produir al voltant de les 15.30 hores d'aquest dilluns quan es va alertar al cos d'un suposat robatori violent en el qual van participar armes de foc, arribant-se a sentir 2 trets, malgrat que no han transcendit ferits per l'incident.
La policia catalana ha explicat que manté la investigació sobre els fets oberta.