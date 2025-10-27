3 detinguts a Tarragona per transportar 525 plantes de marihuana en 2 furgonetes

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones a Tarragona després d'interceptar-los en un control 525 plantes de marihuana que presumptament transportaven en 2 furgonetes des d'un cultiu del Baix Camp, i que tenien un valor aproximat en el mercat il·lícit de 100.000 euros, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es van produir a les 04.30 hores en un control al punt quilomètric de la carretera N-340 direcció Altafulla (Tarragona), i els agents van aturar dues furgonetes amb una "forta olor de marihuana" a l'interior.
Finalment, està previst que els arrestats --un dels quals amb sis antecedents policials-- passin a disposició judicial aquest dilluns.