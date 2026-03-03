3 detinguts a Tarragona per robatoris amb força a l'interior de vehicles

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona 2 homes i una dona, de 22, 42 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
La detenció va tenir lloc dissabte, quan una patrulla de paisà va tenir constància d'un robatori al carrer Riu Llobregat després que un testimoni presenciés els fets des de la terrassa de casa seva i els recriminés l'acció, la qual cosa va fer que els autors fugissin.
No obstant això, gràcies a la descripció física facilitada, la patrulla els va poder localitzar una hora més tard i, un cop identificats, van comprovar que els constaven nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni.
Durant l'escorcoll també els van trobar joies de dubtosa procedència i, en el transcurs de la intervenció, els Mossos van saber que durant la nit anterior dos vehicles més havien estat saquejats, uns fets amb els quals se'ls ha pogut relacionar gràcies a les gestions policials.
Per tot plegat, els sospitosos van ser detinguts i està previst que passin aquest dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.