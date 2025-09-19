3 detinguts a Tarragona per robar la bossa de mà a una dona i provar d'extreure 990 euros del caixer

TARRAGONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres tres homes de 38, 28 i 23 anys per presumptament robar la bossa de mà a una dona a l'aparcament d'un supermercat que contenia 2.140 euros, 164 en monedes i objectes personals, i posteriorment van provar d'extreure 990 euros d'un caixer automàtic.
Segons informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres, la dona va explicar als agents que els autors li van dir que li havien caigut unes monedes a terra i, en girar-se, la bossa ja no hi era, i que van fugir en un vehicle localitzat després al barri de Torreforta prop d'una entitat bancària.
Allà van ser detinguts dos homes, mentre el tercer va intentar fugir i va ser interceptat malgrat oposar una "forta resistència", i els agents van trobar al vehicle la majoria dels diners, a més de tres carteres i tres telèfons mòbils; es preveu que els arrestats passin a disposició judicial en les pròximes hores.