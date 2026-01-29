Detinguts a Tarragona dos lladres per un robatori amb força a l'interior d'un vehicle

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts una dona i un home per un presumpte robatori amb força a l'interior d'un vehicle al barri La Granja de Tarragona el passat 12 de gener, informen en un comunicat aquest dijous.
Va ser aquell dia quan els agents els van escorcollar i van localitzar diverses eines per cometre els robatoris i objectes que havien estat sostrets perquè el propietari, que va presentar la denúncia en trobar una finestra trencada, els va reconèixer.
Els Mossos van iniciar la cerca dels dos sospitosos, coneguts per la policia per múltiples detencions per delictes contra el patrimoni, fins que van ser localitzats i detinguts amb la previsió que passin a disposició judicial en les pròximes hores.