3 detinguts que sumen gairebé 100 antecedents a Torredembarra (Tarragona) per robar a supermercats

TARRAGONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Torredembarra (Tarragona) dos homes i una dona, amb 93 antecedents en total, per presumptament robar a tres supermercats del municipi amb productes valorats en 468,13 euros, informen en un comunicat aquest dijous.
Els agents van anar a un supermercat on els autors van fugir sense obeir les ordres del vigilant de seguretat, a qui van llançar un dels productes robats, i es van dirigir a un altre supermercat, on uns agents de paisà els van seguir i detenir quan anaven a pujar al vehicle.
Durant l'escorcoll els Mossos van trobar una clau que corresponia al d'un turisme observat prèviament, i en obrir-lo, van trobar dues bosses amb productes com embotits, torrons, cafè, diverses varietats de peix i peces de roba, per la qual cosa van ser arrestats amb la previsió que passin a disposició judicial en les pròximes hores.