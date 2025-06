Detinguts a Soses (Lleida) 2 camioners per manipular el tacògraf amb dades falses

LLEIDA 27 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Soses (Lleida) el passat 25 de juny dos camioners de 37 i 54 anys que transportaven 66 caps de bestiar des de França, i que manipulaven el tacògraf amb dades falses per així poder conduir el vehicle sense descansar correctament i no ser detectats com una possible infracció, informen en un comunicat.

Els agents van aturar el camió amb matrícula italiana i a dins hi havia un tacògraf intel·ligent que registrava la localització GPS cada tres hores i també gravava la ubicació quan introduïen o extreien la targeta de conductor de l'aparell.

Per això, van apuntar a una clara voluntat d'impedir una correcta inspecció de les seves activitats laborals en què allargaven la jornada, un fet que pot afectar la seguretat vial, segons els agents, per la qual cosa es va obrir un procediment judicial urgent per condemnar tots dos conductors com a autors de falsedat documental.