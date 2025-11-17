3 detinguts a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) d'una xarxa que enviava marihuana a Alemanya

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 d'octubre i l'11 de novembre a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) dos homes i una dona d'una xarxa criminal per presumptament enviar marihuana a Alemanya a través d'una empresa de transport internacional, informen en un comunicat.
Al juny, una patrulla de la policia catalana es va dirigir a una empresa de transports perquè els treballadors van detectar dos paquets amb droga, i es va descobrir que es tractava d'una xarxa internacional de tràfic de marihuana.
La xarxa enviava paquets des de Catalunya i els integrants tenien una gran mobilitat geogràfica, i feien servir documentació falsa per fer els enviaments dels paquets, als quals instal·laven dispositius GPS per assegurar la situació de l'enviament a temps real.
En la fase d'explotació s'han intervingut quatre paquets de marihuana de 30 quilos en total, valorats en més de 50.000 euros.
Finalment, els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta sense descartar més detencions.