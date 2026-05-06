Detinguts a Sabadell 10 membres de dos clans dedicats al tràfic de marihuana

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir dimarts 10 membres de dos clans familiars establerts al barri de Can Puiggener de Sabadell (Barcelona) dedicats a la recol·lecció i distribució de marihuana, informa el cos policial en un comunicat aquest dimecres.
La investigació ha culminat amb la desarticulació dels dos clans, que operaven principalment a Sabadell i l'àrea metropolitana de Barcelona, i hi han participat les brigades de la Policia Judicial de Sabadell i de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb la col·laboració de la policia local de Sabadell.
En les entrades i escorcolls, dimarts a la matinada a 7 domicilis, hi van participar tots els efectius de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de Barcelona, atès el perfil de perillositat dels membres de tots dos clans.
En el dispositiu es van detenir sis homes i quatre dones als quals s'imputen presumptes delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, i s'espera l'arrest de dos membres més.
Es van desmantellar quatre plantacions de marihuana i els agents van decomissar 1.291 plantes amb un pes superior als 130 quilos, a més de 15 quilos de cabdells de marihuana i més de 31 quilos d'haixix en plaques envasades al buit i llestes per vendre.