2 detinguts a Reus, un d'ells menor, per trucar a la policia per llançar-los objectes

TARRAGONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Reus (Tarragona) un menor i un jove de 19 anys que presumptament trucaven al 112 amb avisos falsos, i en arribar les patrulles policials, els llançaven objectes contra els cotxes, informen en un comunicat aquest dimecres.
En total, es van detectar fins a 15 avisos falsos, tots durant la nit o la matinada al barri de Gaudí de la localitat, i ho feien amb avisos falsos com un intent d'okupació d'un habitatge o un possible cas de violència masclista a l'interior d'un vehicle.
Quan van arribar els Mossos, els joves van arribar a llançar-los mitja dotzena d'ous, un petard i altres objectes contundents, per la qual cosa la policia catalana va obrir una investigació que ha culminat amb aquestes primeres detencions.
No obstant això, els investigadors continuen treballant per efectuar nous arrestos en els pròxims dies, i també investiguen una dona per la seva relació amb els fets.
Els detinguts, amb més de 6 antecedents per delictes patrimonials, van quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan siguin requerits.
