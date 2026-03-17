3 detinguts relacionats amb la localització de 630 quilos d'haixix a Vilafranca

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La policia local de Vilafranca del Penedès (Barcelona) va detenir el passat 8 de març tres homes per la seva presumpta relació amb 630 quilos d'haixix emmagatzemats en un camió que es disposava a sortir d'un taller, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dimarts.
Un ciutadà va alertar que hi havia activitat en un taller a les 00.15 hores, quan hauria d'estar tancat, per la qual cosa una patrulla s'hi va desplaçar i va interrogar dues persones, que no van donar una explicació coherent, raó per la qual els agents van entrar i van comprovar el taller.
En la inspecció van trobar el camió i un tercer individu a la cabina amb el motor encès, i en escorcollar el vehicle, van localitzar diversos fardells que, tot i que els homes van indicar que eren productes alimentaris, van resultar ser d'haixix.
En corroborar-ho, la policia local va comunicar els fets a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana, que es va fer càrrec de la instrucció del cas.
Finalment, els detinguts van passar a disposició judicial.