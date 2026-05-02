Detinguts quatre homes per segrest i extorsió després de retenir a una víctima a Girona

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril a quatre homes a Figueres i Perafita de Cabanes (Girona) per la seva presumpta implicació en un segrest amb extorsió, segons ha informat el cos aquest dissabte en un comunicat.
La investigació es va iniciar després de la denúncia de la víctima, que va assegurar haver estat retinguda durant diverses hores entre el 8 i 9 de desembre en una finca de la província de Girona, on hauria estat agredida per exigir-li el pagament de 60.000 euros.
Després, segons la denúncia, va ser traslladada a un altre immoble a França, prop de la frontera amb Bèlgica, on va romandre retinguda fins que la seva família va abonar part dels diners, moment en què va ser alliberada amb el compromís de pagar la resta.
Després del seu alliberament, la víctima va continuar rebent cridades amenaçadores reclamant els diners pendents, la qual cosa va permetre als investigadors avançar en la identificació dels sospitosos, la majoria residents a França encara que amb desplaçaments freqüents a Catalunya.
L'operatiu policial va permetre detenir als quatre homes, d'entre 24 i 62 anys, i registrar la finca on es va produir el primer segrest, en una actuació en la qual van participar el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i l'ARRO; els arrestats van passar a disposició judicial a Figueres i la investigació segueix oberta.