Detinguts quatre homes per un robatori amb força de cable de coure a L'Aldea (Tarragona)

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a quatre homes d'entre 22 i 41 anys a L'Aldea (Tarragona) com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força de cable de coure, segons ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat.
Els fets van ocórrer quan els agents van observar com dues persones sortien d'un vehicle estacionat i es movien de manera sospitosa després de detectar la seva presència.
Els agents, que van comprovar la matrícula i van veure que estava relacionada amb robatori de coure, es van apropar al vehicle, on van localitzar un home tombat en la part posterior juntament amb diverses eines compatibles amb el robatori de cable de coure.
Amb aquests indicis, van establir un operatiu de vigilància per identificar als dos individus que s'havien anat uns minuts abans, als quals van trobar junt amb un altre home manipulant una infraestructura soterrada, per la qual cosa van ser detinguts.
Els agents van comprovar que els autors havien fet un forat al terreny, havien trencat un tub de grans dimensions i extret cablejat de coure de l'interior; a més, van intervenir 484 kg de cable de coure i nombroses eines utilitzades per al robatori.