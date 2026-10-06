3 detinguts presumptament relacionats amb un tiroteig mortal a l'Hospitalet (Barcelona) al març

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tres joves de 18, 19 i 29 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home de 28 anys en un tiroteig del passat 28 de març al parc de les Planes, informen en un comunicat.
Els fets es van produir la nit del 28 de març i en el mateix incident un jove de 18 anys va quedar ferit de gravetat.
En aquell moment la DIC va obrir una investigació i aquest dimarts s'han practicat tres entrades i escorcolls en immobles de l'Hospitalet, on han detingut els tres presumptes autors.
En una de les entrades s'ha localitzat una arma de foc real pendent d'analitzar per la policia científica.
En el moment de l'incident el detingut de 18 anys era menor d'edat i la investigació continua oberta en vista de la possibilitat de practicar més detencions.