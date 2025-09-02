3 detinguts presumptament relacionats amb la mort d'un home a Lleida al gener de 2022

LLEIDA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha detingut aquest dimarts al matí a 3 persones presumptament relacionades amb la mort d'un home a Lleida al gener de 2022, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Mundo', els detinguts estarien presumptament relacionats amb l'assassinat del contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 anys, en una finca dels boscos de la Baronia de Rialb (Lleida).
Les detencions es produeixen després de 3 anys i mig d'investigació i el cas està sota secret d'actuacions.