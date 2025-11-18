Detinguts el president i el vice-president de la Diputació d'Almeria per presumptes contractes irregulars

ALMERIA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut al president de la Diputació Provincial d'Almeria, Javier Aureliano García, així com al vicepresident de la institució, Fernando Giménez, i a l'alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), per presumptes contractacions irregulars.
Fonts de la investigació han confirmat a Europa Press les detencions que s'han produït per part dels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) sota la coordinació del Jutjat d'Instrucció número 1 d'Almeria.
Precisament es tracta del jutjat que instrueix el cas 'Mascaretes' pel qual tant Gimenéz com Sánchez ja estaven investigats en el marc de la causa que tracta de dirimir si es van produir 'mossegades' en la contractació de subministrament de material sanitari en la fase més aguda de la pandèmia per part de la institució provincial.