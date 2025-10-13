3 detinguts en una plantació de marihuana a la Jonquera (Girona) i 2 més per tràfic d'haixix

GIRONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 d'octubre tres homes d'entre 45 i 57 anys per presumptament cultivar marihuana en una plantació en una zona boscosa de la Jonquera (Girona), i també dues persones més per traficar haixix al pàrquing d'un centre comercial de la mateixa localitat, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els primers fets van tenir lloc cap a les 12 hores quan una patrulla va detectar a la carretera N-II un vehicle aturat que deixava una bossa negra al voral, i en acostar-se els agents, van escorcollar el cotxe i van trobar una lona de plàstic de grans dimensions, unes sabatilles esportives i unes tenalles, a més d'unes tisores de podar, bosses d'escombraries i menjar.
Després de trobar aquest material al vehicle, els agents van iniciar la recerca uns metres més enllà i van localitzar una plantació de 450 plantes de marihuana i 600 més que ja estaven tallades i s'estaven assecant, per la qual cosa van ser arrestats per un presumpte delicte contra la salut pública i van passar a disposició judicial aquest dissabte.
TRÀFIC D'HAIXIX
Unes hores més tard del mateix dia, dos vigilants de seguretat van alertar que dos homes havien intercanviat objectes al pàrquing d'un centre comercial, i en acostar-se, van fugir corrents però van ser interceptats.
Els Mossos els van identificar i al maleter d'un dels vehicles hi havien 10 paquets d'haixix d'un quilo cadascun, per la qual cosa van ser detinguts i van passar a disposició judicial aquest diumenge.