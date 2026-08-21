9 detinguts per la venda de mercaderia falsa a Salou (Tarragona) i Lloret de Mar (Girona)

TARRAGONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a 9 persones a Salou (Tarragona) i Lloret de Mar (Girona) com a presumptes autores d'un delicte contra la propietat industrial per la venda de mercaderia falsa, han informat els agents en un comunicat aquest divendres.
La investigació a Tarragona va començar arran de la denúncia d'algunes marques contra 4 establiments per la sospita que es feien servir com a punt d'emmagatzematge de mercaderia falsificada, i va finalitzar amb la detenció de 6 persones i la confiscació de 2.416 articles falsos, com samarretes de futbol o bosses.
El procediment a Girona va ser molt semblant, amb la investigació de 5 establiments, on es van trobar 2.887 articles falsificats i es va detenir als 3 responsables.