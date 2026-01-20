4 detinguts per tramitar documentació fraudulenta per a migrants a Barcelona i Tarragona

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional, juntament amb els Mossos d'Esquadra, van detenir dimarts passat 4 persones entre 21 i 26 anys per presumptament formular una trentena d'expedients fraudulents d'estrangers a Barcelona i Tarragona perquè aconseguissin documentació per moure's per l'espai Schengen.
Els detinguts constituïen un grup criminal dedicat a posar en contacte ciutadanes espanyoles amb extracomunitaris a canvi de diners i tramitar la sol·licitud de residència familiar comunitària per regularitzar la seva situació de manera fraudulenta a Espanya, informen en un comunicat.
A més a més, es donava d'alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social a les ciutadanes espanyoles per acreditar que tenien mitjans econòmics i laborals, sense el consentiment de les noies, falsificant la seva signatura.
'MODUS OPERANDI'
Els Mossos van tenir constància dels fets a través d'una denúncia presentada el 30 de març del 2023 en la qual la denunciant va informar els agents que una amiga seva es va posar en contacte amb ella perquè es fes parella de fet amb un home estranger i, d'aquesta manera, facilitar-li l'obtenció de la documentació espanyola i el permís de residència i treball, fent-li creure que era un acte altruista.
En canvi, la denunciant va haver de signar els documents per constituir la parella de fet davant de notari, empadronar-se amb la seva suposada parella i facilitar documentació personal i bancària, un fet que va li provocar l'embargament de les quotes a la Seguretat Social que, en compensació, rebia 1.000 euros.
S'acusa els presumptes autors dels fets de delictes de pertinença a grup criminal, contra els drets dels ciutadans estrangers, usurpació d'estat civil i defraudació a la Seguretat Social.
Tres dels detinguts van passar a disposició judicial el dimecres 14 de gener, mentre que un d'ells està en llibertat amb càrrecs.