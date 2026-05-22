3 detinguts per tràfic de drogues a Lleida

LLEIDA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut tres homes en un habitatge de Lleida per la seva participació com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, concretament d'heroïna i cocaïna, informen en un comunicat aquest divendres.
Després d'una denúncia anònima, el cos va investigar el succés i en l'escorcoll domiciliari es van requisar 783 grams d'heroïna, 24 grams de cocaïna, 4.109 grams de substància de tall, es van intervenir 2.400 euros en efectiu i es van confiscar diversos estris necessaris per a l'adulteració, manipulació i envasat de les substàncies.
Tots tres detinguts eren líders d'un grup criminal dedicat a introduir a Espanya heroïna provinent dels Països Baixos i, si no s'haguessin intervingut les substàncies, haurien aconseguit un valor en el mercat il·lícit de més de 50.000 euros.