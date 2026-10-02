3 detinguts per un tiroteig a Terrassa (Barcelona) amb dos ferits

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb un tiroteig aquest dijous a la nit a Terrassa (Barcelona) que ha acabat amb dos ferits, informen en un comunicat aquest divendres.
Segons ha avançat 'Crónica Global', els dos ferits són dos agents de la Guàrdia Civil que perseguien un suposat grup de 'teloners', tal com es coneix els lladres que actuen a les autopistes i roben càrregues de camions.
La policia catalana ha informat que la investigació continua oberta.