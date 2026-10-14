2 detinguts per suposadament robar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat dos homes de 20 i 25 anys per suposadament robar 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional Lleida-Tarragona, al terme de Juneda (Lleida).
L'avís el van donar els vigilants de seguretat de l'estació, que van detectar un vehicle encallat en un camp i del qual els dos ocupants, en detectar la presència dels vigilants, van fugir camp a través, informen els Mossos en un comunicat aquest dimecres.
A l'interior del vehicle van localitzar una cisalla i un cable de senyalització de la via i, amb la informació dels vigilants, es va activar una operació policial per localitzar-los i els van acabar trobant en un vehicle amb quatre persones a Juneda (Lleida).
Els dos homes que viatjaven a la part posterior coincidien amb la descripció dels vigilants i, a més, anaven bruts de terra i fang, "com si haguessin anat camp a través" i, en identificar-los, va resultar que un d'ells tenia una relació directa amb el vehicle encallat.
Davant les evidències, els agents els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt (van passar a disposició judicial diumenge passat) i els altres dos ocupants del vehicle, dues dones de 44 i 58 anys, també se'ls investiga per la possible col·laboració.
El robatori de cablejat va afectar elements "essencials" per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i la circulació.