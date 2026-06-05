2 detinguts per sostreure barres d'alumini de 3 remolcs d'un polígon a Solsona

LLEIDA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Cardona (Barcelona), van detenir divendres passat dos homes de 40 i 55 anys com els autors d'un delicte de furt després de suposadament sostreure barres d'alumini de 3 remolcs d'un polígon a Solsona (Lleida).
Després de començar la cerca del vehicle on havien carregat el material, es va requerir que la policia local de Cardona habilités un control de tràfic a la C-55, on van aturar un vehicle que coincidia amb la descripció, tot i que no hi havia el material, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
Tots dos homes van ser detinguts i traslladats fins a la comissaria de Manresa (Barcelona) i, més tard, els Mossos van poder localitzar les barres d'alumini (amb un valor superior als 2.000 euros) amagades en un tram en desús de l'antiga C-55, les quals es van tornar al propietari.