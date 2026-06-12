Publicat 12/06/2026 10:53

2 detinguts per la seva relació amb el cadàver trobat a l'abril a l'embassament de la Baells (Barcelona)

Archivo - L'embassament de la Baells (Barcelona)
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home i una dona veïns de Berga (Barcelona) per la seva presumpta relació amb el cadàver trobat el 15 d'abril a l'embassament de la Baells, a Vilada (Barcelona), ha avançat 'Regió 7' i han confirmat fonts policials a Europa Press aquest divendres.

El cos es va trobar surant a l'embassament de la Baells i el cadàver estava embolicat en una tela, subjectat amb una corretja.

Els Mossos han decretat el secret de sumari.

Contador

Contingut patrocinat