2 detinguts per la seva relació amb el cadàver trobat a l'abril a l'embassament de la Baells (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home i una dona veïns de Berga (Barcelona) per la seva presumpta relació amb el cadàver trobat el 15 d'abril a l'embassament de la Baells, a Vilada (Barcelona), ha avançat 'Regió 7' i han confirmat fonts policials a Europa Press aquest divendres.
El cos es va trobar surant a l'embassament de la Baells i el cadàver estava embolicat en una tela, subjectat amb una corretja.
Els Mossos han decretat el secret de sumari.